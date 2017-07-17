Буду рад найти человека для прогулок по вечерам в будни(вот прям практически после работы). Район площади Свободы. Возможно, компанию для игр в настолки или в настольно ролевые игры. Думаю, что я человек достаточно эрудированный, так что поговорить найдем о чем. Никаких отношений и иже с ним. Только общение)

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

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