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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Len0k
О себе
Всем привет)))) Не могу себя назвать общительной, но и стеснительной не назову😂😂😂люблю спорт ( в моем понимании, это йога, растяжка, на данный момент), знакомства, играю в музыкальные квизы, кино, путешествия, концерты)))) Ищу единомышленников)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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