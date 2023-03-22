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Нижний Новгород
Профиль пользователя Len0k

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О себе

Всем привет)))) Не могу себя назвать общительной, но и стеснительной не назову😂😂😂люблю спорт ( в моем понимании, это йога, растяжка, на данный момент), знакомства, играю в музыкальные квизы, кино, путешествия, концерты)))) Ищу единомышленников)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Нижний Новгород → собрать компанию

Прогуляться, посидеть в уютном месте

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулся 381 участник

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Клуб кому 20 по второму кругу. Общаемся, гуляем, встречаемся, путешествуем и т.д

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя PolinaLel

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Ищу подружку( переехала из другого города ),сходить в кафе ,бар,клуб)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Tatyana80

Нижний Новгород → другое

Прогуляться и как получится.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Svetlana07

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Masha_Medvedeva

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Уютные посиделки (или прогулки)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя slatko.eva

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Пойдем танцевать 💃🏻🤩🍸🍹

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя EKATERINA_96

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить на музыкальную викторину «Отгадай мелодию»

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя PolinaLeliukh

Нижний Новгород → другое

Сходить посидеть в кафе ,баре ,сходить в клуб потанцевать,в кино ,театр )

Откликнулись 3 участника

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