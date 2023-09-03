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Нижний Новгород
Профиль пользователя Natalie_08

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О себе

Люблю музыку, кино, театр, особенно музыкальный. Из любимых групп: Аффинаж, Немного Нервно, Linkin Park, Noize MC, Мельница. Любимые мюзиклы и рок-оперы: "Wicked", "Next to Normal", "Последнее Испытание", " Преступление и Наказание".
Люблю саморазвиваться, пробовать новое. Интересуюсь психологией.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Откликнулись 3 участника

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Найти подругу в Нижнем

Откликнулись 2 участника

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