О себе

Люблю музыку, кино, театр, особенно музыкальный. Из любимых групп: Аффинаж, Немного Нервно, Linkin Park, Noize MC, Мельница. Любимые мюзиклы и рок-оперы: "Wicked", "Next to Normal", "Последнее Испытание", " Преступление и Наказание".

Люблю саморазвиваться, пробовать новое. Интересуюсь психологией.