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Нижний Новгород
Люблю музыку, кино, театр, особенно музыкальный. Из любимых групп: Аффинаж, Немного Нервно, Linkin Park, Noize MC, Мельница. Любимые мюзиклы и рок-оперы: "Wicked", "Next to Normal", "Последнее Испытание", " Преступление и Наказание".
Нижний Новгород
Профиль пользователя Natalie_08
О себе
Люблю музыку, кино, театр, особенно музыкальный. Из любимых групп: Аффинаж, Немного Нервно, Linkin Park, Noize MC, Мельница. Любимые мюзиклы и рок-оперы: "Wicked", "Next to Normal", "Последнее Испытание", " Преступление и Наказание".
Люблю саморазвиваться, пробовать новое. Интересуюсь психологией.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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