О себе

Мне 29, ищу подругу. Хотелось бы один-два раза в месяц выбираться на улицу, прогуляться, пошариться по магазинам, посидеть в кафе/театре. У меня есть работа (не очень много занимает времени), хожу в зал (если ты ходишь в зал или тренер, было бы здорово, а если вдруг мы ходим в один зал, было бы ещё лучше, потому что с кем-то ходить веселее, ну и подстраховать можно). Я люблю животных, у меня есть кошечка, в которой души не чаю. Люблю игры, в основном, конечно, одну игру (wild rift). Совсем нет друзей, кроме моего парня, очень хочу подругу.