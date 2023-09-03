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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Masha_Medvedeva
О себе
Мне 29, ищу подругу. Хотелось бы один-два раза в месяц выбираться на улицу, прогуляться, пошариться по магазинам, посидеть в кафе/театре. У меня есть работа (не очень много занимает времени), хожу в зал (если ты ходишь в зал или тренер, было бы здорово, а если вдруг мы ходим в один зал, было бы ещё лучше, потому что с кем-то ходить веселее, ну и подстраховать можно). Я люблю животных, у меня есть кошечка, в которой души не чаю. Люблю игры, в основном, конечно, одну игру (wild rift). Совсем нет друзей, кроме моего парня, очень хочу подругу.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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