⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород

Нижний Новгород
Профиль пользователя Masha_Medvedeva

фото пользователя Masha_Medvedeva

О себе

Мне 29, ищу подругу. Хотелось бы один-два раза в месяц выбираться на улицу, прогуляться, пошариться по магазинам, посидеть в кафе/театре. У меня есть работа (не очень много занимает времени), хожу в зал (если ты ходишь в зал или тренер, было бы здорово, а если вдруг мы ходим в один зал, было бы ещё лучше, потому что с кем-то ходить веселее, ну и подстраховать можно). Я люблю животных, у меня есть кошечка, в которой души не чаю. Люблю игры, в основном, конечно, одну игру (wild rift). Совсем нет друзей, кроме моего парня, очень хочу подругу.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Уютные посиделки (или прогулки)

маленькое фото пользователя Karinka_1995
маленькое фото пользователя ViktoriaTecher
маленькое фото пользователя OlgaO
маленькое фото пользователя Letty6
маленькое фото пользователя Sandra13
Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 252 участника

маленькое фото пользователя OlgaO

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Погулять по городу.

Откликнулось 8 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя Krissstina
маленькое фото пользователя Porsche
маленькое фото пользователя Haures
маленькое фото пользователя Charlispring
маленькое фото пользователя Green222
маленькое фото пользователя Atom_Denker
маленькое фото пользователя BugDofer
маленькое фото пользователя Ksusha91
маленькое фото пользователя Katya83
маленькое фото пользователя JakeL
маленькое фото пользователя Olka1989
маленькое фото пользователя Nemo
маленькое фото пользователя MariDi
маленькое фото пользователя Birkit93
маленькое фото пользователя Ionn
маленькое фото пользователя Cauav
маленькое фото пользователя Akira_Rost
маленькое фото пользователя AnastasiaOwl
маленькое фото пользователя Tasha611
маленькое фото пользователя Anastasia734
маленькое фото пользователя yanafes
маленькое фото пользователя Vladim
маленькое фото пользователя Emanuel
маленькое фото пользователя Sandra13
маленькое фото пользователя Vitaliy_E
маленькое фото пользователя Liliia
маленькое фото пользователя Dasha52
маленькое фото пользователя Nik_Ol

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам