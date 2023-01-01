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Нижний Новгород
Нижний Новгород
Профиль пользователя Letty6
О себе
Люблю общаться, приятно проводить время в небольшой компании, не критикую чужое мнение, нравится изучать что-то новое. Особых увлечений нет, все стандартно: книги, настолки, фильмы. Хочется найти подругу, чтобы встречаться оффлайн, делиться, получать советы.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться
Участие в других событиях
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