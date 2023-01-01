⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Нижний Новгород

Нижний Новгород
Профиль пользователя Letty6

фото пользователя Letty6

О себе

Люблю общаться, приятно проводить время в небольшой компании, не критикую чужое мнение, нравится изучать что-то новое. Особых увлечений нет, все стандартно: книги, настолки, фильмы. Хочется найти подругу, чтобы встречаться оффлайн, делиться, получать советы.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Irina81

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Встречаемся, общаемся, за любой кипишь и движ

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя PolinaLel

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Ищу подружку( переехала из другого города ),сходить в кафе ,бар,клуб)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Jarzy

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, поболтать.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя cclouise

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Погулять или зайти в бар

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Yana1881

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Svetlana07

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Masha_Medvedeva

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Уютные посиделки (или прогулки)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Karinka_1995

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Найти подруг в Нижнем Новгороде

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя slatko.eva

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Пойдем танцевать 💃🏻🤩🍸🍹

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Tanya_0399

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться с кем-нибудь, найти хороших подруг

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя yanafes

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя tanyayaa

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Нижний Новгород

маленькое фото пользователя makhriina
маленькое фото пользователя Alex52
маленькое фото пользователя slatko.eva
маленькое фото пользователя cclouise
маленькое фото пользователя NikW
маленькое фото пользователя Niborick
маленькое фото пользователя skitten1
маленькое фото пользователя Weskey7
маленькое фото пользователя PolinaLel
маленькое фото пользователя Diksan
маленькое фото пользователя Tasha611
маленькое фото пользователя ViktoriaTecher
маленькое фото пользователя IlyaG
маленькое фото пользователя DashaK
маленькое фото пользователя Svetlana07
маленькое фото пользователя Dadinn
маленькое фото пользователя ARCRYSIS
маленькое фото пользователя Daryushka
маленькое фото пользователя Kristina_pir
маленькое фото пользователя Tokigrey
маленькое фото пользователя Dasha52
маленькое фото пользователя Vladim
маленькое фото пользователя AnastasiaOwl
маленькое фото пользователя Kristibu
маленькое фото пользователя Kait1101
маленькое фото пользователя Anastasia12
маленькое фото пользователя elinorrf
маленькое фото пользователя Crazy2K

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам