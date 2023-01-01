Нижний Новгород

Профиль пользователя Letty6

О себе Люблю общаться, приятно проводить время в небольшой компании, не критикую чужое мнение, нравится изучать что-то новое. Особых увлечений нет, все стандартно: книги, настолки, фильмы. Хочется найти подругу, чтобы встречаться оффлайн, делиться, получать советы.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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