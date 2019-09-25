Нижний Новгород
Профиль пользователя Elena_Ratti

фото пользователя Elena_Ratti
фото #2 пользователя Elena_Ratti
фото #3 пользователя Elena_Ratti

О себе

Занимаюсь спортом. Хожу в зал, катаюсь на велосипеде, играю в бадминтон, а зимой катаю на горнолыжке

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Нижний Новгород → пообщаться

Буду рада новым друзьям😜

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, найти подруг😋

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina11
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя annaboomm
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться, перекусить)

маленькое фото пользователя elinorrf
Нижний Новгород → Другое

Найти подругу, сходить погулять, перекусить

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