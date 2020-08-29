⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя kristusha

фото пользователя kristusha

О себе

Учусь на управлении бизнесом💅🏻 Люблю обсуждать темы психологии, астрологии, таро и в целом говорить о ✨самопознании и саморазвитии✨Я за любую активность: прогулка, концерт, кино, театр, караоке- пойду!!😋Я переехала недавно, поэтому мало где была в мск, так что очень хочу побольше прогулок и поездок в интересные места!!

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

хочу сходить на макана сегодня!!

маленькое фото пользователя Taranzzz
маленькое фото пользователя Tiaa
маленькое фото пользователя Maria345
маленькое фото пользователя Egor493
Откликнулись 4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Valery
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Evgesha123
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя KseNikA

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам