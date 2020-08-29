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Москва
Москва
Профиль пользователя kristusha
О себе
Учусь на управлении бизнесом💅🏻 Люблю обсуждать темы психологии, астрологии, таро и в целом говорить о ✨самопознании и саморазвитии✨Я за любую активность: прогулка, концерт, кино, театр, караоке- пойду!!😋Я переехала недавно, поэтому мало где была в мск, так что очень хочу побольше прогулок и поездок в интересные места!!
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей
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