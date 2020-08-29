О себе

Учусь на управлении бизнесом💅🏻 Люблю обсуждать темы психологии, астрологии, таро и в целом говорить о ✨самопознании и саморазвитии✨Я за любую активность: прогулка, концерт, кино, театр, караоке- пойду!!😋Я переехала недавно, поэтому мало где была в мск, так что очень хочу побольше прогулок и поездок в интересные места!!