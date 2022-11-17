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Москва
Профиль пользователя Maria345

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О себе

Учусь, работаю, интересуюсь психологией, учу языки, саморазвиваюсь, люблю ходить в кино, театры, выставки, интересно проводить время в хорошей компании, не против новых знакомств

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
маленькое фото пользователя NastyaJJ
Москва → Другое
Найти подругу 🌸
маленькое фото пользователя Mskda
Москва → Другое
Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.
маленькое фото пользователя Mari007
Москва → Другое
Новые знакомства, интересные встречи, прогулки с ответственными людьми
маленькое фото пользователя Viskas
Москва → Другое
Найдись подруга дорогая! Чайник горячий, печенье свежее.
маленькое фото пользователя Karina.sk
Москва → Другое
ищу подруженек 🩷🩷
маленькое фото пользователя dianchik
Москва → Другое
Присоединяйся к нашей большой компании❤️
маленькое фото пользователя Jttonight
Москва → Другое
погулять в следующие выходные на день города
маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое
Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))
маленькое фото пользователя Sergie
Москва → Другое
Сходить на танцы (для новичков, шаффл, научимся вместе))
маленькое фото пользователя Ki.ra
Москва → Другое
Найти подругу / прогулка, кафе
маленькое фото пользователя Max_centurion
Москва → Другое
Прогулки по паркам)
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