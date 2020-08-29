Люблю симс, рисовать портреты. Смеяться с тупых историй в 4 утра и спать. Вообще кажется я уютный человек) и добрая!

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться

☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить . Первая попытка узнать что это за приложение вообще

Москва → пообщаться Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → Другое Кто хочет стать моделью пишите мне в лс

Москва → Другое найти подругу, с которой можно поговорить обо всем, быть собой

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.