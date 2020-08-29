Москва
Профиль пользователя Tiaa

фото пользователя Tiaa

О себе

Люблю симс, рисовать портреты. Смеяться с тупых историй в 4 утра и спать. Вообще кажется я уютный человек) и добрая!

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → прогуляться, перекусить

. Первая попытка узнать что это за приложение вообще

Москва → собрать компанию

Хочу создать беседу в тг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаемся?)

маленькое фото пользователя zlata1015
Москва → Другое

Найти друга не пошлого

маленькое фото пользователя Anna.s.i
Москва → Другое

найти подругу, с которой можно поговорить обо всем, быть собой

маленькое фото пользователя Anna12
Москва → Другое

Кто хочет стать моделью пишите мне в лс

Открыть в приложении

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