прогуляться, перекусить

От пользователя @M_I_Y_A

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Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Грустно 😞 и одиноко

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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