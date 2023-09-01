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Москва — ищу супер классных подруг на все времена!

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прогуляться, перекусить

привет) я Джулия, сокращения придумаем при общении) я активно сейчас занимаюсь своим развитием, хотелось бы найти супер классных подруг. я человек открытый, отдаюсь дружбе по полной. конкуренция, соревнования, оценивающие суждения - не мое. по типу « ты слишком толстая для этого наряда» и т.д. я про дружбу! гостеприимная, обязательно приглашу в гости) хотелось бы пару раз в неделю выбираться, не обязательно в лакшери места. парки? обычные кофейни? ну и рестораны тоже иногда. :) не состою в отношениях, но очень хотелось бы найти мужчину, твои советы будут кстати) живу в Лыткарино, ближ. метро Котельникм, Кузьминки. готова выбираться в Москву и тебя жду к себе тоже 🥰 учусь на психолога, много нахожусь в этой теме, поэтому будет что обсудить. я армянка, если это важно) помогу с выбором косметики и ухода 😊 надеюсь, подружимся! не стесняйся - действуй. 💕

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