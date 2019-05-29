Москва
Профиль пользователя Bos_228

фото пользователя Bos_228

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📚 Книги 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Придумаем что нибудь?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя M_I_Y_A
Москва → Другое

Ищу подружку🫶🏻 🤭

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.