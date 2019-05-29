Москва
Профиль пользователя Bos_228
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📚 Книги 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу подружку🫶🏻 🤭
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