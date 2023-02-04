Москва
Профиль пользователя Elenka_200
О себе
Люблю хорошее кино, вкусно покушать, фитнес и йогу, прогулки и путешествия
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Прогулка по центру Москвы
Москва → прогуляться, перекусить
Съездить в Сергиев посад
Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по парку Царицыно
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить на бесплатную выставку
Москва → пообщаться
Ищу общение онлайн, нет времени на встречи
Москва → прогуляться, перекусить
Ищу знакомых и друзей для встреч в ЮАО
Москва → пообщаться
Ищу кто пишет фанфики
Москва → прогуляться, перекусить
Прогулки по улицам Москвы
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Ищу тебя, подруга💥
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Ищу компаньонок/подруг🌷
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
В кино, кафе, музей, прогулка.
Москва → Другое
В поисках подруги~
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Ищу подружку🫶🏻 🤭
Москва → Другое
Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)
Москва → Другое
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Ищу компаньонок/подруг🌷
Москва → Другое
Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00
Москва → Другое
Подругу или подруг))
Москва → Другое
Погулять по яблоневому саду.(Беляево)
Москва → Другое
Покататься на великих сзао
Москва → Другое
Ищу подругу)
Москва → Другое
Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг
Москва → Другое
ищу подругу!
Москва → Другое
Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭
Москва → Другое
Выставка Рене Магритт
Москва → Другое
Хочется погулять по теплой Москве
Москва → Другое
прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе
Москва → Другое
Ищем друзей, пары)
Москва → Другое
Погулять по вднх
Москва → Другое
Ищу подругу,29+
Москва → Другое
Любой день 🙃🚲🌳
Москва → Другое
Устроить пикник в Ростокино
Москва → Другое
Марафон по поеданию чебуреков
Москва → Другое
Посетить уличный концерт
Москва → Другое
Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ
Москва → Другое
+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸
Москва → Другое
Выпить, потусить в клубе☺️
Москва → Другое
Познакомиться с новыми людьми
Москва → Другое
Поужинать, прогуляться
Москва → Другое
а поехали в ашан объедаться мармеладками?
Москва → Другое
Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!
Москва → Другое
Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note
Москва → Другое
Третьяковская галерея 11.05
Москва → Другое
Встретимся
Москва → Другое
Прогуляться по Королёву, выпить по чашке кофе☕️
Москва → Другое
сходить на творческий МК 27го или 30го
Москва → Другое
Общение с интересными людьми) новые знакомства
Москва → Другое
Прогулка на Партизанской и кофе с собой)
Москва → Другое
Встретиться прогуляться и сходить на прикольное шоу ☺️
Москва → Другое
Прогуляться по парку или в центре
Москва → Другое
Пойти со мной на бесплатное пати в пятницу вечером
Москва → Другое
Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе
Москва → Другое
Го в кино на ужастик
Москва → Другое
Прогуляться, сделать друг другу фото
Москва → Другое
Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)
Москва → Другое
Учусь фотографировать с одной вспышкой
Москва → Другое
Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?
Москва → Другое
Поехать в Сергиев Посад
Москва → Другое
погулять по красной и зарядье или воробьевы горы или теплоход
Москва → Другое
Прогуляться по парку/скверу/набережной
Москва → Другое
Пойдем петь песни!
Москва → Другое
Пить кофе, разговаривать ни о чем
Москва → Другое
Мамочки, давайте знакомится
Москва → Другое
Погнали в Боулинг! МСК
Москва → Другое
Фестиваль "Пёстрое небо" в Царицыно
Москва → Другое
Концерт иракли пирцхалава в москвариуме
Москва → Другое
Ищу компанию для пеших прогулок по парку
Москва → Другое
«Stand Up Открытый Микрофон». Кафе «Лубянка». 19:00
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Сходить в кино на премьеру!
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Посетить одно-два-три добротных местечка..
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Пойдём гулять! Погода кайф🔥
Москва → Другое
пройти бульварное кольцо Москвы
Москва → Другое
В бильярд? Вспомнить забытые навыки))
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