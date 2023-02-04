Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Ищу знакомых и друзей для встреч в ЮАО

Москва → пообщаться Ищу общение онлайн, нет времени на встречи

Москва → Другое Сходить в кино на премьеру!

Москва → Другое Ищу компанию для пеших прогулок по парку

Москва → Другое Пить кофе, разговаривать ни о чем

Москва → Другое погулять по красной и зарядье или воробьевы горы или теплоход

Москва → Другое Учусь фотографировать с одной вспышкой

Москва → Другое Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)

Москва → Другое Го в кино на ужастик

Москва → Другое Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

Москва → Другое Пойти со мной на бесплатное пати в пятницу вечером

Москва → Другое Прогуляться по парку или в центре

Москва → Другое Встретиться прогуляться и сходить на прикольное шоу ☺️

Москва → Другое Прогулка на Партизанской и кофе с собой)

Москва → Другое сходить на творческий МК 27го или 30го

Москва → Другое Прогуляться по Королёву, выпить по чашке кофе☕️

Москва → Другое Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note

Москва → Другое Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!

Москва → Другое а поехали в ашан объедаться мармеладками?

Москва → Другое Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ

Москва → Другое Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

Москва → Другое Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

Москва → Другое Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00

Москва → Другое Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)

Москва → Другое Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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