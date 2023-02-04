Москва
Профиль пользователя Elenka_200

фото пользователя Elenka_200
фото #2 пользователя Elenka_200

О себе

Люблю хорошее кино, вкусно покушать, фитнес и йогу, прогулки и путешествия

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по центру Москвы

Москва → прогуляться, перекусить

Съездить в Сергиев посад

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по парку Царицыно

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на бесплатную выставку

Москва → пообщаться

Ищу общение онлайн, нет времени на встречи

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу знакомых и друзей для встреч в ЮАО

Москва → пообщаться

Ищу кто пишет фанфики

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки по улицам Москвы

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Простое человеческое общение

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Найти новые знакомства, подружиться

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

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Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

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Москва → Другое

Пойти выпить

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Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

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Ищу подруг , новые знакомства

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Сходить в кальянную 🤍

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Сходить на ферму альпак

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Ищу тебя, подруга💥

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Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

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Бесплатная съёмка и поход в кафе

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Погулять по Екатерининскому парку

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Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

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Москва → Другое

Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления

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Москва → Другое

Активный отдых

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Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

маленькое фото пользователя Olga777
Москва → Другое

Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

маленькое фото пользователя Rambo356
Москва → Другое

На выставку, погулять

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя Liza_B
Москва → Другое

Прогуляться по Ботаническому саду)

маленькое фото пользователя Oksana_16
Москва → Другое

Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

маленькое фото пользователя Vl_ada
Москва → Другое

Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Сходить на Cinema Orchestra Medley

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Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

маленькое фото пользователя Linanstyn
Москва → Другое

В поисках подруги~

маленькое фото пользователя Djony
Москва → Другое

Прогулки Крылатское

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Ищу компанию и друзей 33+

маленькое фото пользователя Ksu22
Москва → Другое

Сходить в кино, прогуляться или пойти на день в пеший поход

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Полюбоваться парком Хуамин

маленькое фото пользователя M_I_Y_A
Москва → Другое

Ищу подружку🫶🏻 🤭

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу подружку-соседку в ВАО (метро Новогиреево и ближайшие)

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

маленькое фото пользователя Nadya06
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Alina13
Москва → Другое

Ищу компаньонок/подруг🌷

маленькое фото пользователя Mary_Lis
Москва → Другое

Хочется прогуляться в центре Москвы после 19:00

маленькое фото пользователя Sasha_Vecher
Москва → Другое

Подругу или подруг))

маленькое фото пользователя vera_mr
Москва → Другое

Погулять по яблоневому саду.(Беляево)

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Покататься на великих сзао

маленькое фото пользователя Lidiya_500
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Mari_min
Москва → Другое

Хочу пообщаться, в дальнейшем найти подруг

маленькое фото пользователя Ovsyanka
Москва → Другое

ищу подругу!

маленькое фото пользователя Nafisa
Москва → Другое

Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

маленькое фото пользователя anna__ko
Москва → Другое

Выставка Рене Магритт

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Хочется погулять по теплой Москве

маленькое фото пользователя skilvik
Москва → Другое

прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя kohnyushka
Москва → Другое

Встреча в кафе, посидеть за чашкой кофе

маленькое фото пользователя Selya
Москва → Другое

Ищем друзей, пары)

маленькое фото пользователя Darialyubi
Москва → Другое

Погулять по вднх

маленькое фото пользователя Nastya.Nastya
Москва → Другое

Ищу подругу,29+

маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
Москва → Другое

Любой день 🙃🚲🌳

маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое

Устроить пикник в Ростокино

маленькое фото пользователя Billi128
Москва → Другое

Марафон по поеданию чебуреков

маленькое фото пользователя ULVA
Москва → Другое

Посетить уличный концерт

маленькое фото пользователя Dionis
Москва → Другое

Отдых на природе?) Устроить пикник на озере или ещё куда?) ВИДНОЕ

маленькое фото пользователя Photo_fetishh
Москва → Другое

+ найти новые знакомства и создать прекрасные фотографии 📸🌸

маленькое фото пользователя Adaksinaa
Москва → Другое

Выпить, потусить в клубе☺️

маленькое фото пользователя Igor_86
Москва → Другое

Познакомиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Sayan
Москва → Другое

Поужинать, прогуляться

маленькое фото пользователя KrissNaBiss
Москва → Другое

а поехали в ашан объедаться мармеладками?

маленькое фото пользователя AlinaMayak
Москва → Другое

Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!

маленькое фото пользователя ViktorV
Москва → Другое

Симфонический концерт по саундтрекам из аниме Death Note

маленькое фото пользователя AnnGOrkova
Москва → Другое

Третьяковская галерея 11.05

маленькое фото пользователя Vika5326
Москва → Другое

Встретимся

маленькое фото пользователя Astasia
Москва → Другое

Прогуляться по Королёву, выпить по чашке кофе☕️

маленькое фото пользователя Rozi
Москва → Другое

сходить на творческий МК 27го или 30го

маленькое фото пользователя 97fvhk
Москва → Другое

Общение с интересными людьми) новые знакомства

маленькое фото пользователя Svoi
Москва → Другое

Прогулка на Партизанской и кофе с собой)

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Встретиться прогуляться и сходить на прикольное шоу ☺️

маленькое фото пользователя Dima_Dima
Москва → Другое

Прогуляться по парку или в центре

маленькое фото пользователя Aurelia0512
Москва → Другое

Пойти со мной на бесплатное пати в пятницу вечером

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

Москва → Другое

Го в кино на ужастик

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Прогуляться, сделать друг другу фото

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)

маленькое фото пользователя vasya_stepanov
Москва → Другое

Учусь фотографировать с одной вспышкой

маленькое фото пользователя Artem1122
Москва → Другое

Какие твои любимые сериалы/книги/фильмы/музыка?

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Поехать в Сергиев Посад

маленькое фото пользователя Flover36
Москва → Другое

погулять по красной и зарядье или воробьевы горы или теплоход

маленькое фото пользователя Mor_arti
Москва → Другое

Прогуляться по парку/скверу/набережной

маленькое фото пользователя Chapman
Москва → Другое

Пойдем петь песни!

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Пить кофе, разговаривать ни о чем

маленькое фото пользователя Amina89
Москва → Другое

Мамочки, давайте знакомится

маленькое фото пользователя ArtSky
Москва → Другое

Погнали в Боулинг! МСК

маленькое фото пользователя Piti
Москва → Другое

Фестиваль "Пёстрое небо" в Царицыно

маленькое фото пользователя Malwina
Москва → Другое

Концерт иракли пирцхалава в москвариуме

маленькое фото пользователя OlgaN
Москва → Другое

Ищу компанию для пеших прогулок по парку

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

«Stand Up Открытый Микрофон». Кафе «Лубянка». 19:00

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Сходить в кино на премьеру!

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Москва → Другое

Посетить одно-два-три добротных местечка..

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Пойдём гулять! Погода кайф🔥

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пройти бульварное кольцо Москвы

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В бильярд? Вспомнить забытые навыки))

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