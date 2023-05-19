Люблю 🇷🇺, и теперь ещё влюбилась в 🇦🇷! Пока ещё тут в 🇦🇷, но скоро надо возвращаться домой. Ищу собеседников и друзей, кому интересна Аргентина, кто был тут или хочет приехать))

Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.

💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

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