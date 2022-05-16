Москва
Профиль пользователя Kosmos
О себе
Люблю музыку
Профиль обновлён 19 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Ищу подружку 💕
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Санкт-Петербург → Другое
буду рада всем)
Москва → Другое
Ищу подруг
Видное → Другое
Найти подругу 🌛
Москва → Другое
Ищу подруг
Казань → Другое
Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁
Санкт-Петербург → Другое
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Москва → Другое
Ищу подругу🌻
Краснодар → Другое
Предпочитаю общение в соц.сетях
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Москва → Другое
Давай обсудим мечты?😌
Зеленодольск → Другое
Хочу найти друзей)
Воронеж → Другое
Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Киров → Другое
Ищу душевного человека для дружбы.
Нижний Новгород → Другое
Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии
Казань → Другое
Найти такую-же broken like me❤️🩹
Воронеж → Другое
Поболтать о разном, например как прошел день
Сочи → Другое
Салют ! Очень тошно от бытовухи.
Санкт-Петербург → Другое
Всегда рада новым людям!
Москва → Другое
Ищу подругу
Тюмень → Другое
Ищу Подругу 😊
Барнаул → Другое
Я ищу подружку)))
Анапа → Другое
общение, знакомства, дружба
Красногорск → Другое
Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Ищу друзей
Ухта → Другое
Хочу найти подругу/друга по общим интересам поболтать
Москва → Другое
Общения на любые темы
Новосибирск → Другое
О психологии
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)
Краснодар → Другое
Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋
Уфа → Другое
Хочу найти подругу для общения
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