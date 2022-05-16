Москва
Профиль пользователя Kosmos

фото пользователя Kosmos

О себе

Люблю музыку

Профиль обновлён 19 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Очень чувствительная с холодным сердцем нужно та что поймёт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Marisol
Екатеринбург → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Mila007
Москва → Другое

Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя Dasha13
Санкт-Петербург → Другое

буду рада всем)

маленькое фото пользователя Alexandra.a
Москва → Другое

Ищу подруг

Видное → Другое

Найти подругу 🌛

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя Valeriay
Санкт-Петербург → Другое

Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

маленькое фото пользователя Sopha
Москва → Другое

Ищу подругу🌻

маленькое фото пользователя Ponama_1904
Краснодар → Другое

Предпочитаю общение в соц.сетях

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя alinkaa
Санкт-Петербург → Другое

хочу найти подругу, нехватка общения

маленькое фото пользователя DiDi
Москва → Другое

Давай обсудим мечты?😌

маленькое фото пользователя Kris_22
Зеленодольск → Другое

Хочу найти друзей)

маленькое фото пользователя Juli_Sova
Воронеж → Другое

Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

маленькое фото пользователя Ganya
Москва → Другое

Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

маленькое фото пользователя Sibirka
Москва → Другое

Ищу друзей для общения онлайн

маленькое фото пользователя Katyamalyna
Киров → Другое

Ищу душевного человека для дружбы.

маленькое фото пользователя anastasia_69
Нижний Новгород → Другое

Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

маленькое фото пользователя Tomatodor
Казань → Другое

Найти такую-же broken like me❤️‍🩹

маленькое фото пользователя Katerina_22
Воронеж → Другое

Поболтать о разном, например как прошел день

маленькое фото пользователя Food
Сочи → Другое

Салют ! Очень тошно от бытовухи.

маленькое фото пользователя Olya23
Санкт-Петербург → Другое

Всегда рада новым людям!

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Dasha16760
Тюмень → Другое

Ищу Подругу 😊

маленькое фото пользователя Sofa_25
Барнаул → Другое

Я ищу подружку)))

маленькое фото пользователя miss_rita
Анапа → Другое

общение, знакомства, дружба

маленькое фото пользователя Kkate
Красногорск → Другое

Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Yana36
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Luna_02
Ухта → Другое

Хочу найти подругу/друга по общим интересам поболтать

маленькое фото пользователя Lubov14
Москва → Другое

Общения на любые темы

маленькое фото пользователя 6_amanka
Новосибирск → Другое

О психологии

маленькое фото пользователя AlenyLLlka
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

маленькое фото пользователя Vasilemy
Санкт-Петербург → Другое

Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

маленькое фото пользователя Nastuha
Краснодар → Другое

Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

маленькое фото пользователя Gulya08
Уфа → Другое

Хочу найти подругу для общения

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