Профиль обновлён 19 марта 2023 г.

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Москва → пообщаться Очень чувствительная с холодным сердцем нужно та что поймёт

Краснодар → Другое Переезжаю в Краснодар ,ищу друзей . Однодневное общение не нужно ☺️👋

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Ростов-на-Дону → Другое Ищу интернет-друзей/подруг, чтобы можно было поговорить обо всем)

Красногорск → Другое Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы

Сочи → Другое Салют ! Очень тошно от бытовухи.

Воронеж → Другое Поболтать о разном, например как прошел день

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Воронеж → Другое Домоседа, бывает скучно и хочется поболтать)

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.