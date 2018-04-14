Санкт-Петербург
Профиль пользователя LadyCat

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О себе

Очень люблю гулять,выползать из дома куда-то в центр!
Люблю ходить в кино, ходить на концерты, в театры
Очень люблю собак и кошек, правда сейчас мне некогда их заводить (
ищу как подруг хороших так и очень хороших друзей!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика ☣️ Токсичность 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Rainy_spb
Санкт-Петербург → Другое

Друзья, где вы?..

маленькое фото пользователя Nichkin
Санкт-Петербург → Другое

Может пофоткаем друг друга ???

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя Vivivi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.

маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, зайти в кафе

маленькое фото пользователя Olya23
Санкт-Петербург → Другое

Всегда рада новым людям!

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

маленькое фото пользователя Lime_Miami
Санкт-Петербург → Другое

Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

маленькое фото пользователя Mashulichka90
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Makar_55
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти приятную собеседницу

маленькое фото пользователя Ju_li
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться,перекусить

маленькое фото пользователя Nikoletta
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада встретиться и классно провести время

маленькое фото пользователя Nikoletta
Санкт-Петербург → Другое

Вечеринка 8 марта🥂

маленькое фото пользователя Vasilemy
Санкт-Петербург → Другое

Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

маленькое фото пользователя Sanekk_ss
Санкт-Петербург → Другое

Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

маленькое фото пользователя maxim2002
Липецк → Другое

хочу найти человека с которым можно просто поговорить

маленькое фото пользователя Yous
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу и весёлое времяпровождение

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