Санкт-Петербург
Профиль пользователя LadyCat
О себе
Очень люблю гулять,выползать из дома куда-то в центр!
Люблю ходить в кино, ходить на концерты, в театры
Очень люблю собак и кошек, правда сейчас мне некогда их заводить (
ищу как подруг хороших так и очень хороших друзей!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
В поиске родственной души:3
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Друзья, где вы?..
Может пофоткаем друг друга ???
Погулять)))))))
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Всегда рада новым людям!
Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
Ищу подругу
Хочу найти приятную собеседницу
Прогуляться,перекусить
Буду рада встретиться и классно провести время
Вечеринка 8 марта🥂
Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)
Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее
хочу найти человека с которым можно просто поговорить
Прогуляться по городу и весёлое времяпровождение
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