Очень люблю гулять,выползать из дома куда-то в центр! Люблю ходить в кино, ходить на концерты, в театры Очень люблю собак и кошек, правда сейчас мне некогда их заводить ( ищу как подруг хороших так и очень хороших друзей!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу и весёлое времяпровождение

Липецк → Другое хочу найти человека с которым можно просто поговорить

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

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