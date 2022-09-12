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От пользователя @Vasilemy

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

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