Санкт-Петербург
Весело провести время
прогуляться, перекусить
Прогуляться по городу , выпить кофе
От пользователя @Strw
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