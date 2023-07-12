От пользователя @Strw

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Поболтаем обо всем?)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

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