Ищу единомышленника для прогулок по вечерам

Та самая, которую все ищут🙃

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Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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