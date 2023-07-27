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Санкт-Петербург
Если есть в моей жизни страсть, сродни болезненной зависимости, то это кино. И эпитафия с этим волшебным словом была бы достойным подарком бессменному руководителю Международного Фестиваля Кино, Анимации и Интерактивных Искусств, основанного в 2005 году.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Butters
О себе
Если есть в моей жизни страсть, сродни болезненной зависимости, то это кино. И эпитафия с этим волшебным словом была бы достойным подарком бессменному руководителю Международного Фестиваля Кино, Анимации и Интерактивных Искусств, основанного в 2005 году.
Ищу новых знакомых (может быть, и друзей в дальнейшем), отношений не ищу.
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Общаюсь на темы:
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