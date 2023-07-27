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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Butters

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О себе

Если есть в моей жизни страсть, сродни болезненной зависимости, то это кино. И эпитафия с этим волшебным словом была бы достойным подарком бессменному руководителю Международного Фестиваля Кино, Анимации и Интерактивных Искусств, основанного в 2005 году.

Ищу новых знакомых (может быть, и друзей в дальнейшем), отношений не ищу.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба☣️ Токсичность🏢 Работа✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Завтра, 26.09 около 20:30 по МСК устроить стрим-кинопоказ.

Санкт-Петербург → пообщаться

Кинопоказ хоррора на стриминговой платформе 13.10 около 21 по МСК.

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

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