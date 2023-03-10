Хэй, йо Могу поддержать любой движ (кроме марафона на 50 км))) Занимаюсь фотографией, из-за работы хожу на концерты, путешествую по нашей необъятной и мечтаю снять документалку про шаманов. Если вдруг ты занимаешься каким-то творчеством, можем это обсудить, разогнать, а может и перфоманс устроить. Ну а если нет, то и прогулятся, и посидеть в приятном месте за какой-нибудь настолько тоже хорошо)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 🪐 Астрология / таро

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