Санкт-Петербург

Профиль пользователя Alenkkk

О себе Игры в которые сейчас залипаю - Киберпанк, Dota 2.

Сериалы из последнего - Sex Education, Фишер, Мир Дружба Жвачка.

Настольные кооперативные игры, НРИ по разным вселенным.

Смешные шоу на Ютубе - Имповизация, Беременна в 16.

Активный спорт - фитнес, плаванье, скейт. Исследование новых мест, разговоры, просто попить кофе.

Музыка - Мукка, Пирокинезис, Лида.

Была в сети на этой неделе

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