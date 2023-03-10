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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alenkkk

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О себе

Игры в которые сейчас залипаю - Киберпанк, Dota 2.
Сериалы из последнего - Sex Education, Фишер, Мир Дружба Жвачка.
Настольные кооперативные игры, НРИ по разным вселенным.
Смешные шоу на Ютубе - Имповизация, Беременна в 16.
Активный спорт - фитнес, плаванье, скейт. Исследование новых мест, разговоры, просто попить кофе.
Музыка - Мукка, Пирокинезис, Лида.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика
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