⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Игры в которые сейчас залипаю - Киберпанк, Dota 2.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alenkkk
О себе
Игры в которые сейчас залипаю - Киберпанк, Dota 2.
Сериалы из последнего - Sex Education, Фишер, Мир Дружба Жвачка.
Настольные кооперативные игры, НРИ по разным вселенным.
Смешные шоу на Ютубе - Имповизация, Беременна в 16.
Активный спорт - фитнес, плаванье, скейт. Исследование новых мест, разговоры, просто попить кофе.
Музыка - Мукка, Пирокинезис, Лида.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам