⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dafka
О себе
Долго не занималась спортом, но хочу начать, ищу компанию для совместных занятий: например найти студию по растяжке или танцам или взять абонемент в зал. Люблю гулять, кино, театры, музеи-иногда все друзья заняты, а одной идти не хочется) также с удовольствием соберу команду для игры в квиз! Много путешествую, готова поделиться или послушать про интересные места. Хочу научиться кататься на сноуборде, учусь кататься на коньках с тренером, и вообще открыта любым новым видам развлечений)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам