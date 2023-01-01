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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Dafka

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О себе

Долго не занималась спортом, но хочу начать, ищу компанию для совместных занятий: например найти студию по растяжке или танцам или взять абонемент в зал. Люблю гулять, кино, театры, музеи-иногда все друзья заняты, а одной идти не хочется) также с удовольствием соберу команду для игры в квиз! Много путешествую, готова поделиться или послушать про интересные места. Хочу научиться кататься на сноуборде, учусь кататься на коньках с тренером, и вообще открыта любым новым видам развлечений)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В поиске компании

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Viona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по финскому заливу

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nina_L

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Valushka

Москва → пообщаться

Нужен друг моего поля ягода,пол не важен! Найдись!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Helen25

Санкт-Петербург → пообщаться

Обсуждать книги и сериалы под бокал вина и пряжи на коленях

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Morkovka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

С удовольствием пройдусь по культурным и не очень местам

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → пообщаться

Давайте познакомимся, поболтаем, а там посмотрим :)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Mononoke

Воронеж → пообщаться

А что если просто поговорить?

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alexandra_812

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

+30 общаемся, встречаемся, делимся лайфхаками «как дальше жить».

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Serge100

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Приглашаю на игру про отношения. Будет весело и полезно :)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Anya1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать, выпить кофе и пообщаться

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Nat_sha

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходим куда-нибудь на выходных?

Откликнулся 1 участник

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / клуб на выходных

Откликнулся 1 участник

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