О себе

Долго не занималась спортом, но хочу начать, ищу компанию для совместных занятий: например найти студию по растяжке или танцам или взять абонемент в зал. Люблю гулять, кино, театры, музеи-иногда все друзья заняты, а одной идти не хочется) также с удовольствием соберу команду для игры в квиз! Много путешествую, готова поделиться или послушать про интересные места. Хочу научиться кататься на сноуборде, учусь кататься на коньках с тренером, и вообще открыта любым новым видам развлечений)