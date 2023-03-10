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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Elizaveeta

фото пользователя Elizaveeta

О себе

Ищу здесь только подружек, хочу найти тех, с кем можно будет гулять по выходным, общаться.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

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маленькое фото пользователя Alino4kago
маленькое фото пользователя Lisa5_5
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kudelina.21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Kudrovo

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подругу для дружбы и молодого человека для создания семьи.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Alino4kago

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

Откликнулось 8 участников

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