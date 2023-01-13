Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Nika2003

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О себе

Люблю прогулки , слушаю музыку любую кроме рока. Ищу подругу с которой можно погулять , сходить куда нибудь

Профиль обновлён 27 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oxana
Ростов-на-Дону → Другое

Давай познакомимся)

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