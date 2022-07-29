Ростов-на-Дону
Ищу компанию для прогулок
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nika2003
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону → Другое
Дома скучно хочу общения))
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулки вечером
Ростов-на-Дону → Другое
Собрать компанию
Ростов-на-Дону → Другое
Полная тусовка
Ростов-на-Дону → Другое
Найти подругу
Ростов-на-Дону → Другое
Общение на вечер😄
Ростов-на-Дону → Другое
Прогулка или что то ещё. Я не местный пока, покажите город
Ростов-на-Дону → Другое
Я Катя я ищу себе падружку.
Ростов-на-Дону → Другое
В поиске друзей/подруг
Ростов-на-Дону → Другое
А давайте потрещим? 😜
Ростов-на-Дону → Другое
прогуляться
Ростов-на-Дону → Другое
Кинотеатр люкс
Хочешь найти новых друзей в городе Ростов-на-Дону?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Ростов-на-Дону, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!