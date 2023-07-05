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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Juliana3

фото пользователя Juliana3

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 18 участников

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу провести вечер в приятной компании ✨

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Marina25

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищю компанию для прогулок

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nika2003

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу компанию для прогулок

Откликнулись 4 участника

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Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулись 3 участника

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