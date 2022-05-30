Увлекаюсь кулинарией, посудой, уютом в доме. Нравится всё мистическое типа таро, истории про призраков. Мама двоих детей. Замужем. Люблю вышивать, рисовать, рукоделие в любом виде. С удовольствием хожу по кафе, пробую новое. Играю в настольные игры, мафию. Любимая игра - Дракула и Ужас Аркхэма. Люблю смотреть сериалы, аниме, дорамы. Вообще в целом люблю всё азиатское) Люблю читать и обсуждать книжки, читаю обязательно в бумажном варианте. Любимый писатель - Стивен Кинг. Ложусь очень поздно, нравится общение по ночам, оно какое-то более настоящее. Мания по Новому Году и зиме)) моё любимое занятие - организовывать праздники для моей семьи, украшать дом, придумывать меню, конкурсы и игры. А вообще, пообщаюсь на любые темы:)

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить Хочу сходить погулять, или в кафе) Можно поиграть в настолки

Ростов-на-Дону → Другое Приятное общение онлайн на любые другие темы буду рада.

Ростов-на-Дону → Другое Поговорим?) В идеале хотелось бы подружиться)!

Ростов-на-Дону → Другое Общение и прогулки, поиграть в преферанс и другие настольные игры

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