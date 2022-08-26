Ростов-на-Дону
Профиль пользователя Slide93

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О себе

Я за прикольный движ. Был на драг-рейсингах (зритель), кемпинг, горы, речки, страйк-болл, шашлык в гаражах, бутылка вина на закате, на санках ночью в снегопад. Могу и на левом прям на пляже посидеть с кальяном вечером, а могу в До-До в настолки схлестнуться.
В музыке меломан, но в полседнее время нравится phonk. Очень хочу сходить на выступление Lxst Cxnture (и подобных), готов рвануть в Москву или Питер. Пока не рванул
Кино люблю, сериалы нет.
Не спортсмен, подтянуться могу, бегать могу, гантелями разминаюсь. Велик - ок, остальное по-факту. Типа встал на коньки/лыжи - буду ехать.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Ростов-на-Дону → пообщаться

Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marybb
Ростов-на-Дону → Другое

Сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

какой самый главный твой недостаток?

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