Я за прикольный движ. Был на драг-рейсингах (зритель), кемпинг, горы, речки, страйк-болл, шашлык в гаражах, бутылка вина на закате, на санках ночью в снегопад. Могу и на левом прям на пляже посидеть с кальяном вечером, а могу в До-До в настолки схлестнуться. В музыке меломан, но в полседнее время нравится phonk. Очень хочу сходить на выступление Lxst Cxnture (и подобных), готов рвануть в Москву или Питер. Пока не рванул Кино люблю, сериалы нет. Не спортсмен, подтянуться могу, бегать могу, гантелями разминаюсь. Велик - ок, остальное по-факту. Типа встал на коньки/лыжи - буду ехать.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Ростов-на-Дону → пообщаться Какой ваш дивиз/правило/крылатая фраза с которыми вы идете по жизни?

Москва → Другое какой самый главный твой недостаток?

Ищешь друзей и компанию в городе Ростов-на-Дону?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.