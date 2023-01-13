О себе

Ваш личный переводчик и международный правовед✌

📍Музыкант: играю на гитаре, ударных, бас-гитаре и фо-но

📍Углублённо учу историю, право и увлекаюсь политикой; психологией

📍Английский (C1)🇬🇧 и хочу начать учить французский🇫🇷/ немецкий🇩🇪

📍Будущий юрист-международник⚖🌐

📍Волейбол в сердечке🏐

📍Занимался 10 лет айкидо (коричневый пояс), но бросил по личным обстоятельствам. Однако бегаю по утрам и занимаюсь сам