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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя bublik_law

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О себе

Ваш личный переводчик и международный правовед✌
📍Музыкант: играю на гитаре, ударных, бас-гитаре и фо-но
📍Углублённо учу историю, право и увлекаюсь политикой; психологией
📍Английский (C1)🇬🇧 и хочу начать учить французский🇫🇷/ немецкий🇩🇪
📍Будущий юрист-международник⚖🌐
📍Волейбол в сердечке🏐
📍Занимался 10 лет айкидо (коричневый пояс), но бросил по личным обстоятельствам. Однако бегаю по утрам и занимаюсь сам

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Погулять / посидеть и обрести новых знакомых! Любой возраст

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → другое

Давай познакомимся)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Liza1306

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 5 участников

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