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Ростов-на-Дону
Ваш личный переводчик и международный правовед✌
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя bublik_law
О себе
Ваш личный переводчик и международный правовед✌
📍Музыкант: играю на гитаре, ударных, бас-гитаре и фо-но
📍Углублённо учу историю, право и увлекаюсь политикой; психологией
📍Английский (C1)🇬🇧 и хочу начать учить французский🇫🇷/ немецкий🇩🇪
📍Будущий юрист-международник⚖🌐
📍Волейбол в сердечке🏐
📍Занимался 10 лет айкидо (коричневый пояс), но бросил по личным обстоятельствам. Однако бегаю по утрам и занимаюсь сам
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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