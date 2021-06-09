Всем привет! 🤗 Меня зовут Надя. мне 24 года, близнецы по ЗЗ - если это важно. Интересуюсь психологией, прохожу собственную терапию, недавно пошла на вокал и начала петь с нуля. Изучаю тему здоровья с самых разных сторон. Я рассудительная и склонная к анализу, люблю пообщаться на различные темы или узнать что-то новое. Фильмы/сериалы/ не люблю и смотрю редко, им предпочту youtube. Нахожусь на том этапе, когда с прежним окружением мало что общего. Тут я ищу новые знакомства и интересное дружеское общение (не романтическое), пол значения не имеет. Если мы из одного города - ещё лучше, встретимся, поедим, пофоткаемся, погуляем:)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

📺 Политика ☣️ Токсичность

Ростов-на-Дону → Другое а потом можем выпить кофе в живописном месте или сгонять в рощу с:

Владимир → Другое С удовольствием поболтаю с активными и деятельными людьми❤️

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

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Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ростов-на-Дону.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.