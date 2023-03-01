Москва
Профиль пользователя Tarantos
О себе
Прописываю комиксы, сюжеты для сериалов, катаюсь на скейтборде, хожу на концерты, устраиваю туры по барам
Профиль обновлён 18 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес
События пользователя
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