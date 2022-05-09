Москва
Профиль пользователя Alinamrk
О себе
Меня зовут Алина, мне 22. Учусь на программиста, работаю шахматным тренером, учу детей играть в шахматы. Любимые аниме Стальной алхимик, необъятный океан. Слушаю альтернативный рок (Slaves, Linkin park, green day), хожу в фитнес зал и на занятия по зумбе, нравится ходить на выставки, концерты и квизы.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Найти новых друзей
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Найти новые знакомства, подружиться
Найти подругу
Найти подруг!
Женское комьюнити
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Найти друзей для общения
Я за душевные разговорчики
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Познакомиться с классными людьми :)
Хочу найти новые общения/друзей.
В чем измеряется ваше время?
Может поговорим?
Хотелось бы найти классных подружек
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Найдись подруга с ебанцой 🙏😄
Готова подискутировать на любую тему
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Пообщаться на любые темы)
Ищу приятную собеседницу
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
найти человека с которым буду смотреть аниме
Те, кто со мной на одной волне ~
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей
Окрошка на квасе или кефире ?
Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом
Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь
выбраться погулять!
Посмотреть стражи галактики3
Го болтать :)
Найти подругу
Обсудить фильмы , книги, игры
Погулять в Серебряном бору
Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)
Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь
Разговоры разговаривать🫠
Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)
Погулять по Москве
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги
Рисёрч-прогулка в ресторан
Покупаться в city beach club
Найти подруг ✨
Присоединяйтесь к нашей квиз-команде🤪
Прогуляться, перекусить
Выучить JavaScript, войтивайти
Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге
Поиграть в американский бильярд.
Найти подругу
Ищу подружкку 🐱
Прокатиться на велосипедах по центру
Выпить в тематическом баре с офигенскими коктейлями
погнали в караоке?:)
Кем вы хотели стать в детстве? И кем стали )
Сходить на концерт Электрослабости
Просто беседа по душам 😉
🏳️🌈 очень яблок хочется
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