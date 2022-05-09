О себе

Меня зовут Алина, мне 22. Учусь на программиста, работаю шахматным тренером, учу детей играть в шахматы. Любимые аниме Стальной алхимик, необъятный океан. Слушаю альтернативный рок (Slaves, Linkin park, green day), хожу в фитнес зал и на занятия по зумбе, нравится ходить на выставки, концерты и квизы.