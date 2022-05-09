Москва
Профиль пользователя Alinamrk

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О себе

Меня зовут Алина, мне 22. Учусь на программиста, работаю шахматным тренером, учу детей играть в шахматы. Любимые аниме Стальной алхимик, необъятный океан. Слушаю альтернативный рок (Slaves, Linkin park, green day), хожу в фитнес зал и на занятия по зумбе, нравится ходить на выставки, концерты и квизы.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → прогуляться, перекусить

Стендап Концерт Нурлана Сабурова 13 августа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Belenkaya1426
Екатеринбург → Другое

Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Darya0406
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы)

маленькое фото пользователя Eva_Avetis
Красногорск → Другое

Ищу приятную собеседницу

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя bormashalmi
Москва → Другое

найти человека с которым буду смотреть аниме

маленькое фото пользователя Anastasia_21
Краснодар → Другое

Те, кто со мной на одной волне ~

маленькое фото пользователя Ludmilla
Москва → Другое

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя AndYCry
Рига → Другое

Взрослый дядя (только по паспорту) хочет найти друзей

маленькое фото пользователя Timmy
Москва → Другое

Окрошка на квасе или кефире ?

Москва → Другое

Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом

маленькое фото пользователя Oneplusalone
Москва → Другое

Общение, а дальше можно встретиться где-нибудь

маленькое фото пользователя samorodova
Москва → Другое

выбраться погулять!

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Посмотреть стражи галактики3

маленькое фото пользователя Master_Visput
Москва → Другое

Го болтать :)

маленькое фото пользователя SaiFai
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Обсудить фильмы , книги, игры

маленькое фото пользователя alka_mscw
Москва → Другое

Погулять в Серебряном бору

маленькое фото пользователя Medieve
Москва → Другое

Обменяться любимыми треками и поделиться насущным)

маленькое фото пользователя Moonbyul
Москва → Другое

Хочешь пообщаться, но не знаешь с кем? Я могу помочь

маленькое фото пользователя ViktorV
Москва → Другое

Разговоры разговаривать🫠

маленькое фото пользователя Sergio_Z
Москва → Другое

Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)

Москва → Другое

Погулять по Москве

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя araavons
Санкт-Петербург → Другое

Beta chatacter, аниме, манга, игры, книги

маленькое фото пользователя Irrrina
Москва → Другое

Рисёрч-прогулка в ресторан

маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое

Покупаться в city beach club

маленькое фото пользователя rforramona
Москва → Другое

Найти подруг ✨

маленькое фото пользователя Piti
Москва → Другое

Присоединяйтесь к нашей квиз-команде🤪

маленькое фото пользователя marina.white
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя DimitriiJS
Москва → Другое

Выучить JavaScript, войтивайти

маленькое фото пользователя Youana
Казань → Другое

Ищу кому кидать мемы в инсте и телеге

маленькое фото пользователя Dyusha
Москва → Другое

Поиграть в американский бильярд.

маленькое фото пользователя Eva88
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя CatorRat
Красногорск → Другое

Ищу подружкку 🐱

маленькое фото пользователя Korn
Москва → Другое

Прокатиться на велосипедах по центру

маленькое фото пользователя VirtusFox
Москва → Другое

Выпить в тематическом баре с офигенскими коктейлями

маленькое фото пользователя MNIXenus
Москва → Другое

погнали в караоке?:)

маленькое фото пользователя AnnaMoly
Саранск → Другое

Кем вы хотели стать в детстве? И кем стали )

маленькое фото пользователя FatEnot
Москва → Другое

Сходить на концерт Электрослабости

маленькое фото пользователя Muaitai
Москва → Другое

Просто беседа по душам 😉

маленькое фото пользователя purmoonit
Москва → Другое

🏳️‍🌈 очень яблок хочется

маленькое фото пользователя Tarantos
Москва → Другое

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