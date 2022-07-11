Москва
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Всем привет. Буду рад новым знакомствам. Так сказать начинаю с первичного общения и знакомства в сети, чтобы перейти плавно в ирл. Погулять, сходить куда нибудь (чафешка, музеи, выставки, бары, клубы и так далее)

От пользователя @Tarantos

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