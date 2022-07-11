Москва
Расширение круга
Всем привет. Буду рад новым знакомствам. Так сказать начинаю с первичного общения и знакомства в сети, чтобы перейти плавно в ирл. Погулять, сходить куда нибудь (чафешка, музеи, выставки, бары, клубы и так далее)
От пользователя @Tarantos
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Общение и прогулки
подружек бы!
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Сходить потусить, классно провести время
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Найти подругу
Прогуляться по Ботаническому саду)
Кино , прогулка 😌
Очень скучно
Ищу пидружку 🦋
Пойти погулять
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!