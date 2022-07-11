Всем привет. Буду рад новым знакомствам. Так сказать начинаю с первичного общения и знакомства в сети, чтобы перейти плавно в ирл. Погулять, сходить куда нибудь (чафешка, музеи, выставки, бары, клубы и так далее)

От пользователя @Tarantos

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Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Общение и прогулки

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