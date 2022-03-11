Москва
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
собрать компанию
Собираемся в караоке в пятницу, веселой активной компанией . После решим , куда двинемся дальше🙂
От пользователя @AlexKiss
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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