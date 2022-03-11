Собираемся в караоке в пятницу, веселой активной компанией . После решим , куда двинемся дальше🙂

От пользователя @AlexKiss

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Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

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