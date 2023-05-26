Москва
Профиль пользователя Come_up_with
О себе
Полетим к корню бытия?
Книги, философия, океанология, путешествия да и вообще любой вид знания наполнит, как и вина бокал.
Не против поразгадывать тайны, потанцевать под луной, а ночью обратить вас в вампира, при желании.
В обычные кафешечки не хожу, но к царю Саломона за ключами не против сходить.
Профиль обновлён 20 мая 2023 г.
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