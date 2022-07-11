Москва
Профиль пользователя isxmarat
Профиль обновлён 12 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить )
Москва → Другое
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
Москва → Другое
Скучно🥱 Кто-никбдь сейчас тусит?
Москва → Другое
Потусить сегодня
Москва → Другое
Любой день 🙃🚲🌳
Москва → Другое
Прогуляться по Арбату
Москва → Другое
Иду на стен дап 20:00.Парк Культуры
Москва → Другое
Есть здесь кто-то из Тимирязевского района?
Москва → Другое
а поехали в ашан объедаться мармеладками?
Москва → Другое
Я хочу бутерброд
Москва → Другое
Погулять/покататься на самокате или великах по ПГ
Москва → Другое
Китай город. Центр. После 23.00)
Москва → Другое
Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить
Москва → Другое
погулять по красной и зарядье или воробьевы горы или теплоход
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