Санкт-Петербург
Профиль пользователя Keily

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фото #2 пользователя Keily

О себе

Ищу подругу соулмейта. Чтобы мы могли душевно провести время. Нет каких то предрассудков по поводу лишнего веса. Честность и общительность приветствуется

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Открытого человека. Готов обсуждать почти все

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Участие в других событиях

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