Санкт-Петербург
Профиль пользователя Keily
О себе
Ищу подругу соулмейта. Чтобы мы могли душевно провести время. Нет каких то предрассудков по поводу лишнего веса. Честность и общительность приветствуется
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Санкт-Петербург → Другое
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Челябинск → Другое
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Санкт-Петербург → Другое
С пришедшей весной гулять на Коменде
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по весеннему Петербургу
Калуга → Другое
Пообщаться, новые знакомства, welcome :)
Санкт-Петербург → Другое
Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.
Екатеринбург → Другое
Не могу уснуть, кто хочет поболтать?
Санкт-Петербург → Другое
О чем нибудь)
Москва → Другое
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
Москва → Другое
Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом
Краснодар → Другое
Новых знакомств бы))
Узловая → Другое
Ищу себе друга для общения . Давайте общаться
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места
Санкт-Петербург → Другое
просто хочется поговорить и уже после встретимся
Санкт-Петербург → Другое
Ищу собеседника и друга)
Санкт-Петербург → Другое
Фестиваль Атланты
Владимир → Другое
Пообщаться с интересным простыми людьми
Москва → Другое
Обсуждение игр и аниме
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