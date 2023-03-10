Фильмы, сериалы, книги, музыка от прогрессив метала то фанка и джаза,ретро аниме и манга Синглспид и фикс велосипеды, лонгборд Было бы здорово найти еще кого-нибудь для походов на занятия по БЖЖ)

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

✝️ Религия

Москва → Другое Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя

Волгоград → Другое Да просто поболтать от скуки

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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