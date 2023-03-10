Москва
Профиль пользователя Sailaway

фото пользователя Sailaway

О себе

Фильмы, сериалы, книги, музыка от прогрессив метала то фанка и джаза,ретро аниме и манга
Синглспид и фикс велосипеды, лонгборд
Было бы здорово найти еще кого-нибудь для походов на занятия по БЖЖ)

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорить за кино, музыку, мемы и тд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя AnnNyn
Волгоград → Другое

Да просто поболтать от скуки

маленькое фото пользователя Jull
Славянск-на-Кубани → Другое

Пабг,Мобайл Леджендз

маленькое фото пользователя Come_up_with
Москва → Другое

Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя

маленькое фото пользователя Nikki_PressF
Москва → Другое

Любимый фильм Уэса Андерсена (?)

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