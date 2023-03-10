Москва
Профиль пользователя Sailaway
О себе
Фильмы, сериалы, книги, музыка от прогрессив метала то фанка и джаза,ретро аниме и манга
Синглспид и фикс велосипеды, лонгборд
Было бы здорово найти еще кого-нибудь для походов на занятия по БЖЖ)
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)
Да просто поболтать от скуки
Пабг,Мобайл Леджендз
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
Любимый фильм Уэса Андерсена (?)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.