Москва
поиграем в настолки?
прогуляться, перекусить
можно дома у тебя, у меня, можно в антикафе, можно в кафешке
От пользователя @siversano
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