Москва
поиграем в настолки?

фото пользователя siversano
прогуляться, перекусить

можно дома у тебя, у меня, можно в антикафе, можно в кафешке

От пользователя @siversano

8 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

потусить, весело провести время

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя 6428
Москва → Другое

Ищу подруг. Возраст любой.🤗

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя Lilua
Москва → Другое

Прогуляться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Бунинские луга

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!