Москва
Профиль пользователя Aleksey7

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Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → другое

Сходить на каток

Москва → прогуляться, перекусить

Посмотреть шмотки

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем погуляем, выпьем кофе, романтика как никак…

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на коньках покататься

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Anksavi
Москва → Другое

Погулять по району

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Приятное времяпровождение

маленькое фото пользователя Shevsi55
Москва → Другое

Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)

маленькое фото пользователя Mira1
Москва → Другое

Пошли в кино

маленькое фото пользователя Evgenia12589
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Maria2000
Москва → Другое

Люблю по кушать

маленькое фото пользователя novelaaa
Москва → Другое

Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Коттедж 15 апреля! Позитивных, симпатичных, веселых и адекватных

маленькое фото пользователя Kirieshka
Москва → Другое

Прогуляться в парке Коломенское

маленькое фото пользователя Dasha1._.1
Москва → Другое

Встречаются и гулять можно сходить на коток

маленькое фото пользователя karinka
Москва → Другое

хочу гулять и веселиться

маленькое фото пользователя Anasty7878
Москва → Другое

Сходить в интересное место, например в караоке!)

маленькое фото пользователя Kirilll
Москва → Другое

С кем можно провести время ?

маленькое фото пользователя Erik1122
Москва → Другое

Накупиться всякого вкусненького и посмотреть фильм

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