Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.

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Москва → Другое С кем можно провести время ?

Москва → Другое Сходить в интересное место, например в караоке!)

Москва → Другое Встречаются и гулять можно сходить на коток

Москва → Другое Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂

Москва → Другое Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.