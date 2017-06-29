Москва
Профиль пользователя Aleksey7
Профиль обновлён 17 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💰 Бизнес
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
поиграем в настолки?
Москва → Другое
Приятное времяпровождение
Москва → Другое
Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)
Москва → Другое
Пошли в кино
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Люблю по кушать
Москва → Другое
Хочу найти друга, который приедет и увезет меня за 100 морей🙂
Москва → Другое
Коттедж 15 апреля! Позитивных, симпатичных, веселых и адекватных
Москва → Другое
Прогуляться в парке Коломенское
Москва → Другое
Встречаются и гулять можно сходить на коток
Москва → Другое
хочу гулять и веселиться
Москва → Другое
Сходить в интересное место, например в караоке!)
Москва → Другое
С кем можно провести время ?
Москва → Другое
Накупиться всякого вкусненького и посмотреть фильм
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.