Москва
Профиль пользователя vicvic_7

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О себе

25 лет, Москва, работаю и учусь) хотела бы расширить свой кругозор, обрести новых друзей и научиться чему-то новому, проводить полезно и круто время 😇 буду рада новым знакомствам

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Lera1
Москва → Другое

Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя Serega064
Москва → Другое

Пошлите гулять

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