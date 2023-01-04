прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastysha640

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Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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