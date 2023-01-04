Москва
Профиль пользователя siversano

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О себе

Аня, 20
редко, но метко пью!)
рисую, увлекаюсь татуировкой, люблю фотографировать, обожаю настолки, по образованию ландшафтный дизайнер. хочу прогулок, душевных посиделок за настолками или шумных и веселых выходных

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

поиграем в настолки?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое

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