Москва
Профиль пользователя Alexandr89

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фото #2 пользователя Alexandr89

О себе

Живу на юге. Коньково, Беляево.

Работаю системным аналитиком в лизинговой компании.

Интроверт. Люблю слушать. Но с близкими по духу могу и буду рад пообщаться.

Люблю искренность, ищу взаимопонимание.

Разведен. Есть двое детей. Периодически с ними вижусь.

Любознательный. Интересно все, что не знакомо)

Люблю гулять. Часто хожу без какого-то маршрута, куда ноги уведут.
Стараюсь выбираться на какие-нибудь концерты, выставки.

В свободное время смотрю фильмы/сериалы, слушаю музыку (разную), стараюсь вернуть себе привычку читать, играю в PlayStation, настолки, мафию, иногда курю кальян.

Могу составить компанию при походах куда-угодно, от кафе/кальянной до «пошли сходим, посмотрим, что это такое».

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя AlenkaAS
Москва → Другое

У кого тоже нет планов на нг?)

маленькое фото пользователя LidiMart
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя siversano
Москва → Другое

поиграем в настолки?

маленькое фото пользователя Yaasin
Москва → Другое

В кальянную) посидеть поболтать)))

маленькое фото пользователя Nati
Москва → Другое

Найти друзей

маленькое фото пользователя Star.heart
Москва → Другое

Го смотреть сериалы. Я нашла хорошый🙃

маленькое фото пользователя Asiiyaaa
Москва → Другое

Погуляться

Москва → Другое

Хочу собрать новых друзей)

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