Москва
Профиль пользователя Alexandr89
О себе
Живу на юге. Коньково, Беляево.
Работаю системным аналитиком в лизинговой компании.
Интроверт. Люблю слушать. Но с близкими по духу могу и буду рад пообщаться.
Люблю искренность, ищу взаимопонимание.
Разведен. Есть двое детей. Периодически с ними вижусь.
Любознательный. Интересно все, что не знакомо)
Люблю гулять. Часто хожу без какого-то маршрута, куда ноги уведут.
Стараюсь выбираться на какие-нибудь концерты, выставки.
В свободное время смотрю фильмы/сериалы, слушаю музыку (разную), стараюсь вернуть себе привычку читать, играю в PlayStation, настолки, мафию, иногда курю кальян.
Могу составить компанию при походах куда-угодно, от кафе/кальянной до «пошли сходим, посмотрим, что это такое».
Профиль обновлён 1 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Прогуляться
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Прогуляться, перекусить
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Очень скучно
Просто грустно
Хочу собрать компашку друзей
У кого тоже нет планов на нг?)
Прогуляемся?
поиграем в настолки?
В кальянную) посидеть поболтать)))
Найти друзей
Го смотреть сериалы. Я нашла хорошый🙃
Погуляться
Хочу собрать новых друзей)
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