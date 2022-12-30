Живу на юге. Коньково, Беляево. Работаю системным аналитиком в лизинговой компании. Интроверт. Люблю слушать. Но с близкими по духу могу и буду рад пообщаться. Люблю искренность, ищу взаимопонимание. Разведен. Есть двое детей. Периодически с ними вижусь. Любознательный. Интересно все, что не знакомо) Люблю гулять. Часто хожу без какого-то маршрута, куда ноги уведут. Стараюсь выбираться на какие-нибудь концерты, выставки. В свободное время смотрю фильмы/сериалы, слушаю музыку (разную), стараюсь вернуть себе привычку читать, играю в PlayStation, настолки, мафию, иногда курю кальян. Могу составить компанию при походах куда-угодно, от кафе/кальянной до «пошли сходим, посмотрим, что это такое».

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

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Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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