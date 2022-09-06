Москва
ищу подружку!

фото пользователя trixy_cat
прогуляться, перекусить

вместе пообщаемся, узнаем друг друга, погуляем по москве и сходим в какую-нибудь кофейню, которую выберем вместе либо заранее либо просто зайдя в рандомное заведение🤍

От пользователя @trixy_cat

7 участников
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