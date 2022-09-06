вместе пообщаемся, узнаем друг друга, погуляем по москве и сходим в какую-нибудь кофейню, которую выберем вместе либо заранее либо просто зайдя в рандомное заведение🤍

От пользователя @trixy_cat

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Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Очень скучно

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