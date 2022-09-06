Москва
ищу подружку!
вместе пообщаемся, узнаем друг друга, погуляем по москве и сходим в какую-нибудь кофейню, которую выберем вместе либо заранее либо просто зайдя в рандомное заведение🤍
От пользователя @trixy_cat
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Очень скучно
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Активное времяпровождение ✨
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Ищу пидружку 🦋
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Я хочу выпить кофе,пообщаться
погулять, сходить куда-нибудь
Проведём весело время ✌️
прогуляться по Москве и отлично провести время
Позагорать на пляже Серебряного бора
Много друзей и общения!)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!