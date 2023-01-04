Москва
Профиль пользователя Olaya
О себе
Нравится прогулки по городу, люблю посещать выставки, театры, музеи.
Из музыки люблю рок, попсу
С недавних пор планирую сходить на мюзикл.
Путешествую по России (была в Казани, Дагестане, Пскове, Саратове, Севастополе, Сочи, Махачкале)
Было бы здорово найти компанию для общения, совместных путешествий.
Профиль обновлён 12 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Хочу найти подругу
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
ищу подружку!
найти подругу, единомышленницу )
Погулять в Парке Горького, пофоткаться
Го пить кофе☕️
Погулять в Москве
Фестиваль стиля "Сирень"
Поиск новых друзей)
Сходить на квиз по Гарри Поттеру
Сходить в интересное место
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