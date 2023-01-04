Москва
Профиль пользователя Olaya

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О себе

Нравится прогулки по городу, люблю посещать выставки, театры, музеи.

Из музыки люблю рок, попсу

С недавних пор планирую сходить на мюзикл.

Путешествую по России (была в Казани, Дагестане, Пскове, Саратове, Севастополе, Сочи, Махачкале)

Было бы здорово найти компанию для общения, совместных путешествий.

Профиль обновлён 12 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе и отдохнуть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

маленькое фото пользователя Polly
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя trixy_cat
Москва → Другое

ищу подружку!

маленькое фото пользователя 1ali._.sa
Москва → Другое

найти подругу, единомышленницу )

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Погулять в Парке Горького, пофоткаться

маленькое фото пользователя Anytochka
Москва → Другое

Го пить кофе☕️

маленькое фото пользователя lonely_queen
Москва → Другое

Погулять в Москве

маленькое фото пользователя Toritii
Москва → Другое

Фестиваль стиля "Сирень"

маленькое фото пользователя Dmitry1
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Поиск новых друзей)

маленькое фото пользователя Diera
Москва → Другое

Сходить на квиз по Гарри Поттеру

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Сходить в интересное место

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