Москва
Профиль пользователя Tati25

фото пользователя Tati25

О себе

Катаюсь на сноуборде,
Люблю посещать выставки , гулять , ходить в кино
Не против сходить в бар, клуб

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Ищу подруг, дам, фей.

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