Москва
Профиль пользователя Tati25
О себе
Катаюсь на сноуборде,
Люблю посещать выставки , гулять , ходить в кино
Не против сходить в бар, клуб
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Собрать компанию
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
ищу подружку!
Москва → Другое
Вопрос жизни и смерти
Москва → Другое
Сходить на каток
Москва → Другое
Прогуляться по центру
Москва → Другое
Пошли гулять по Москве
Москва → Другое
Погулять в Москве
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву, пытаться освоиться 😄
Москва → Другое
Ищу подруг, дам, фей.
Москва → Другое
Хочу найти подруг
Москва → Другое
Хочу попить кофе и пообщаться)
Москва → Другое
Совместное времяпровождения
Москва → Другое
Ищу подружку
Москва → Другое
Прогулка отдых
Москва → Другое
Ищу подруг лучших❤️
Москва → Другое
Ищу компанию для общения
Москва → Другое
Сходить в кафе, пообщаться
Москва → Другое
Кататься на коньках , пить кофе и просто говорить по душам
Москва → Другое
Я люблю зиму.
Москва → Другое
Будет весело
Москва → Другое
Погулять ,пообщаться
Москва → Другое
Беседы о классической музыке
Москва → Другое
Прогуляемся по патрикам
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