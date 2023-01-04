Москва
Профиль пользователя trixy_cat
О себе
Люблю обмениваться мемами из тиктока. Нравится как посещать различные мероприятия ( если есть кипиш — то всеми руками за! ), так и просто посидеть в приятной компании за чашечкой-другой кофе.
Немного увлекаюсь мангой и аниме, жанр зависит от настроения :)
Да и вообще обожаю пообщаться будь это обычные small-talk со смешинками или беседа о детских травмах, боге и других важных для каждого вещах.
( а еще я стиль волос меняю чаще чем дышу, так что на фотках могу немного быть разной :))
Профиль обновлён 10 марта 2023 г.
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