Люблю обмениваться мемами из тиктока. Нравится как посещать различные мероприятия ( если есть кипиш — то всеми руками за! ), так и просто посидеть в приятной компании за чашечкой-другой кофе. Немного увлекаюсь мангой и аниме, жанр зависит от настроения :) Да и вообще обожаю пообщаться будь это обычные small-talk со смешинками или беседа о детских травмах, боге и других важных для каждого вещах. ( а еще я стиль волос меняю чаще чем дышу, так что на фотках могу немного быть разной :))

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

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