Учусь в университете, занимаюсь йогой и хожу в бассейн.

Профиль обновлён 30 марта 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

Москва → Другое Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.