Москва
Профиль пользователя Alexandra.a
О себе
Учусь в университете, занимаюсь йогой и хожу в бассейн.
Профиль обновлён 30 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
ищу подружку!
Москва → Другое
Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇
Москва → Другое
Ищу друзей)
Москва → Другое
мне нравиться обьщаться
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