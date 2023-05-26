Москва
Профиль пользователя Alexandra.a

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О себе

Учусь в университете, занимаюсь йогой и хожу в бассейн.

Профиль обновлён 30 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Tata007
Москва → Другое

Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

маленькое фото пользователя Ganya
Москва → Другое

Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

маленькое фото пользователя trixy_cat
Москва → Другое

ищу подружку!

маленькое фото пользователя Valeumy
Москва → Другое

Классно провести время, повеселиться и пообщаться 😇

маленькое фото пользователя VoroninaSP
Москва → Другое

Ищу друзей)

маленькое фото пользователя malinka24
Москва → Другое

мне нравиться обьщаться

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.